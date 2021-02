My Salinger Year, il trailer del film con Sigourney Weaver

È stato rilasciato il nuovo trailer della pellicola tratta dall’omonimo bestseller di Joanna Smith Rakoff. Protagoniste la mitica attrice di Alien, Ghostbusters e Avatar, tra gli altri, e Margaret Qualley, da poco apparsa in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino

Il nuovo trailer del film My Salinger Year condensa in pochi minuti tutto ciò che di più gustoso vedremo nell’attesissima pellicola tratta dall’omonimo bestseller di Joanna Smith Rakoff.



Protagoniste di questo dramma letterario diretto dal regista canadese Philippe Falardeau sono la mitica Sigourney Weaver e la giovane promessa Margaret Qualley, quest'ultima da poco apparsa nell’ultimo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood.

Come il romanzo su cui è basato, la pellicola racconta di Joanna, un’aspirante scrittrice che lascerà la scuola di specializzazione per aprire finalmente il suo proverbiale cassetto e fare fuoriuscire il proprio sogno (nonché il proprio manoscritto). Ma le cose non si riveleranno così facili: troverà lavoro presso l’agenzia letteraria newyorchese dello scrittore cult J.D. Salinger e dovrà smistare, leggere e rispondere i quintali di posta che il celebre romanziere riceve ogni giorno. Non quello che sognava di fare una wannabe scrittrice, insomma.

My Salinger Year è uscito nelle sale canadesi lo scorso autunno ed è stato presentato al Festival di Berlino. Debutterà nelle sale statunitensi e in modalità “video on demand” il 5 marzo 2021.

La trama di My Salinger Year

Nella New York targata anni Novanta, Joanna (Margaret Qualley) è una giovane californiana che aspira a diventare una scrittrice. Il sogno nel cassetto è quello di diventare un grande nome della letteratura mondiale così decide di lasciare la scuola di specializzazione per inseguire la sua ambizione, trasferendosi nella Grande Mela. Tuttavia la strada che si troverà ad affrontare è tutt'altro che in discesa: verrà assunta come assistente personale di Margaret (interpretata da Sigourney Weaver), l'agente letterario storico - nonché stoico - di J. D. Salinger.

Nell’ufficio di Margaret regna sovrana l’atmosfera del tempo che fu, tra dittafoni e macchine da scrivere che definire vintage sarebbe alquanto riduttivo...

Il compito di Joanna è quello di aprire decine e decine di lettere, la posta inviata dai fan al mitico autore de Il giovane Holden. Trascorre quindi le sue giornate a leggere parole commuoventi (spesso struggenti) a cui dovrebbe semplicemente rispondere con la lettera formale pre-impostata. Ma la ragazza non se la sente e decide così di iniziare a scrivere di suo pugno risposte personali, firmate da Salinger in persona. Dando voce in maniera fittizia ma assai convincente al famoso scrittore, Joanna scoprirà pian piano la propria vocazione letteraria. E riuscirà ad ascoltare finalmente anche "lei": la propria voce che viene da dentro, dal profondo.