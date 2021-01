Morta Cicely Tyson, attrice afroamericana che vinse Oscar per carriera

Aveva 96 anni, a dare notizia del decesso è stato il suo manager. Nota al grande pubblico per aver recitato in 'Pomodori verdi fritti alla fermata del treno' e, più recentemente, per la sua interpretazione in 'How to get away with murder', in Italia tradotta come 'Le regole del delitto perfetto'. RIfiutò ruoli legati a cliché razziali

L'attrice e l'impegno nella lotta contro il razzismo

Cicely Tyson aveva avuto anche una nomination all'Oscar per 'Sounder' nel 1973 ed era celebre anche per 'The Color of Feelings', e più recentemente nella serie televisiva 'How to get away with murder', in Italia tradotta come 'Le regole del delitto perfetto', dove interpretava la madre della protagonista principale. Molto impegnata nella lotta contro il razzismo e per la giustizia sociale, l'attrice ha spesso rifiutato ruoli che secondo lei perpetuano cliché razziali, come servi o prostitute. "E' con il cuore pesante che la famiglia di Cicely Tyson annuncia la sua partenza pacifica questo pomeriggio", ha detto ieri il suo manager, Larry Thompson, in una dichiarazione all'AFP, senza specificare le cause della morte.