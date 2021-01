Fellini Calls: tre giorni di incontri per celebrare il Maestro

approfondimento

Federico Fellini, le frasi più famose tratte dai suoi film (FOTO)

Sia per oggi che per domani l'appuntamento è dalle 17:15 alle 19:15. La seconda giornata, coordinata dal giornalista Jonathan Giustini, raccoglie la testimonianza di Alessandra Levantesi, critico cinematografico e saggista, e l'intervento di Stefano Francia di Celle, direttore del Torino Film Festival, oltre a cinque autori di cinque libri su Fellini usciti nel 2020, in occasione del centenario della nascita. Sarà possibile assistere alla rassegna su varie piattaforme, dalla pagina Facebook del Comune di Rimini a quella della Cineteca Comunale, dal sito www.officinariminiarte.it a quello del Corriere di Romagna.