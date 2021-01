Sky Cinema Collection Revenge: la vendetta è servita

Come recita un antico Proverbio Klingon, "La vendetta è un piatto che va servito freddo". Così fedeli al motto, assai caro, alla volitiva specie extraterrestre umanoide dell'universo fantascientifico di Star Trek, Sky Cinema Collection abbraccia l'impulso di farsi giustizia da sé e al grido di "Vendetta tremenda vendetta", si trasfigura in Sky Cinema Collection Revenge.

Tra i tanti titoli presenti si si segnalano: PEPPERMINT - L'ANGELO DELLA VENDETTA con Jennifer Garner nei panni di una madre ferita che decide di farsi giustizia da sola per vendicare la sua famiglia, sterminata da una gang; il terzo capitolo della saga action JOHN WICK 3 – PARABELLUM con Keanu Reeves protagonista che questa volta ha ucciso un gangster e ha solo un'ora di tempo per fuggire da New York ed evitare di essere eliminato; RAMBO – LAST BLOOD, il quinto capitolo della saga con Sylvester Stallone che, in Messico per salvare la nipote rapita, sfida una banda di criminali implicati nel commercio sessuale di ragazze; NEMESI, l’action di Walter Hill con Sigourney Weaver nei panni di un diabolico chirurgo plastico che sottopone il killer di suo fratello a un cambio di sesso (Michelle Rodriguez); il remake del cult che lanciò Schwarzenegger CONAN THE BARBARIAN, che vede Jason Momoa protagonista e pronto a giustiziare Khalar Zym, l'esperto di occultismo e magia nera che ha ucciso suo padre e sterminato il suo villaggio; l’adrenalinico action FASTER con Dwayne Johnson nei panni di un ex carcerato che, in cerca dei responsabili della morte di suo fratello, affronta un agente di polizia e uno spietato killer. Non mancano, infine, i cult del genere come: ATTRAZIONE FATALE di Adrian Lyne, in cui Glenn Close si vendica con l’amante Michael Douglas dopo essere stata scaricata; il film che ha consegnato alla leggenda Brandon Lee IL CORVO - THE CROW, in cui un chitarrista torna dall'oltretomba per vendicarsi del suo assassino; e il capolavoro in due parti di Quentin Tarantino KILL BILL – VOL. 1 e 2 in cui Uma Thurman, nei panni della Sposa, dà la caccia ai suoi carnefici dopo aver subito un agguato nel giorno del suo matrimonio