Ciak dà il benvenuto al 2021 con un corto di Guido Manuli

2020, anno terribile per lo spettacolo e ancora di più per il cinema in sala, impedito praticamente da marzo (a parte la fugace riapertura estiva). Il 2021 andrà meglio? Se lo augura Ciak, che ha affidato il saluto al nuovo anno al grande cartoonist Guido Manuli, che ha confezionato un video di due minuti dal titolo L'ultimo spettacolo. Al centro del primo numero del 2021, non solo il dibattito sulla riapertura dei cinema e sulle nuove edizioni dei grandi festival europei, ma anche una guida ai 100 migliori film che vedremo entro giugno e un'intervista esclusiva a Paolo Genovese, il cui nuovo film (Supereroi) con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca è atteso per i primi mesi dell'anno.