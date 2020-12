La tigre bianca, è uscito il trailer

Disponibile dal 22 gennaio, il film indiano è basato sul romando di Arvind Adiga e vede tra i protagonisti Priyanka Chopra Condividi:

Ad un mese dalla sua uscita, previsto per venerdì 22 gennaio 2021, è stato pubblicato il primo trailer di “La tigre bianca (The White Tiger)”. Il film è basato sul romanzo di Arvind Adiga e scritto e diretto da Ramin Bahrani. La protagonista è l’attrice Priyanka Chopra (FOTO), prima attrice di Bollywood ad aver vinto cinque Filmfare Awards in cinque categorie diverse e conosciuta a livello internazionale grazie alla serie tv “Quantico”. Priyanka Chopra è ancora produttrice esecutiva del film “La tigre bianca” insieme a Ava DuVernay e Mukul Deora. Il film è tratto dal primo romanzo dello scrittore indiano Aravind Adiga, pubblicato in India nel 2008, anno in cui ha vinto l’ambito Booker Prize. “La tigre bianca” racconta la drammatica storia di Balram, un giovane che diventa autista di una delle famiglie più ricche della città. Addestrato dalla società per essere un servo, con astuzia e ambizione riuscirà a realizzare il suo sogno ma dovrà scontrarsi con i suoi ricchi padroni. Il film esplora e critica la corruzione e le lotte per il potere che sono diffuse nel rapporto tra la classe lavoratrice e quella alta indiana. Balram sarà tradito dai suoi padroni che vogliono che si prenda la colpa per un crimine che non ha commesso. Ispirato dal racconto della rara tigre bianca, Balram decide di liberarsi del rigido sistema di classi dell'India, anche se questo costa la vita ad altre persone.

Il cast di “La tigre bianca” Adarsh Gourav interpreta l’ambizioso protagonista, mentre Priyanka Chopra Jonas e Rajkummar Rao sono rispettivamente rispettivamente Pinky Madam e Ashok che formano la ricca coppia che cercherà di incastrare il giovane. Su Twitter, Priyanka Chopra ha tessuto le lodi di Adarsh Courav, definendo l’attore "uno dei ​​più talentuosi con cui abbia mai lavorato e autore di una delle perfomance di recitazione più incredibili che abbia visto da molto tempo". Parlando del suo personaggio, l’attrice ha scritto che Pinky "arriva con questa prospettiva di vita completamente diversa in quanto è in un paese in via di sviluppo. È stato davvero interessante per me interpretare questa donna, considerando che sono indiana. Negli Stati Uniti non mi sono mai cimentata in un ruolo drammatico ed è stata per me una vera scoperta”.