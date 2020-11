We Can Be Heroes, pubblicate le prime immagini del film

Priyanka Chopra, classe 1982, su Instagram: "È diretto dall’incredibile Robert Rodriguez e arriverà su Netflix il primo giorno del nuovo anno”

We Can Be Heroes è la nuova pellicola firmata da Robert Rodriguez. Il regista di Alita - Angelo della battaglia è tornato dietro la macchina da presa per una commedia per tutta la famiglia.

We Can Be Heroes: il post di Priyanka Chopra approfondimento Priyanka Chopra: le foto della moglie di Nick Jonas Nel corso della sua lunga carriera, Robert Rodriguez ha diretto numerosi film che hanno segnato la storia della settima arte. Ora, il regista si prepara a un nuovo grande successo. We Can Be Heroes vede protagonista Priyanka Chopra che proprio poche ore fa ha condiviso le prime immagini della pellicola sul suo profilo Instagram che conta oltre cinquantotto milioni di follower. L’attrice, classe 1982, ha mostrato alcuni scatti tratti dal film ottenendo immediatamente un grande riscontro, infatti al momento il post vanta più di un milione di like.