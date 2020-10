Secondo quanto riportato da Deadline, Text for you è il remake della pellicola tedesca SMS Fur Dich con protagonisti Karoline Herfurth e Friedrich Mücke

Deadline ha lanciato in esclusiva una notizia che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico: Celine Dion, Sam Heughan e Priyanka Chopra saranno i protagonisti del film Text For You, titolo provvisorio.

Text For You: la trama e il cast approfondimento Celine Dion, confermata la presenza al Lucca Summer Festival 2021 Stando a quanto rivelato dal magazine, il film sarà ispirato alla pellicola tedesca SMS Fur Dich con protagonisti Karoline Herfurth e Friedrich Mücke. Il film racconta la storia di una donna che per cercare di alleviare il dolore per la tragica scomparsa del fidanzato decide di inviare messaggi romantici al suo vecchio cellulare, tuttavia la protagonista scopre la riassegnazione del numero di telefono a un uomo dall’altra parte della città con un dolore simile al suo, l'alchimia tra i due è subito innegabile, ma il passato non sembra lasciarli andar avanti. Inoltre, Deadline ha annunciato il ruolo di Celine Dion in questo remake, ovvero colei che dovrà dar la forza alla coppia per poter tornare a credere di nuovo nell’amore. Il cast potrà contare sulla presenza dell’attore scozzese Sam Heughan, classe 1980, Priyanka Chopra e Celine Dion (FOTO).