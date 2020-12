Bloodshot, Vin Diesel supereroe in cerca di vendetta

La star della saga di Fast and Furious protagonista di un adrenalinico revenge movie, tratto dall'omonimo fumetto. In prima tv, lunedì 28 dicembre su Sky Cinema Uno

approfondimento

La serie di Fast and Furious finirà con l'undicesimo film

Un soldato ucciso durante una missione viene riportato in vita dalla RST Corporation. Grazie ad un insieme di nanotecnologie, Ray acquisisce una forza incontrollabile e la possibilità di rigenerare i propri tessuti istantaneamente. La compagnia ha però preso possesso non solo del suo corpo, ma anche della sua mente e della sua memoria, e Ray non sa più cosa è vero e cosa no, ma è sua intenzione scoprirlo.

E' questa la trama di Bloodshot. Uno spettacolare action movie che porta sullo schermo le gesta del supereroe creato da creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton e protagonista di una serie a fumetti pubblicata dalla Valiant Comics

Dotato di miliardi di naniti nel flusso sanguigno che gli garantiscono capacità fisiche sovrumane e lìa alterazione a breve termine dell'aspetto fisico, Bloodshot ha la possibilità di collegarsi a strumenti elettronici ed effettuare download direttamente nel cervello per apprendere immediatamente nel cervello per nuovi dati ed abilità