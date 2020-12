I nuovi film Warner Bros: dal prequel di “Mad Max” a “Il colore viola”

"Furiosa", "Coyote vs. Acme", "The Colour Purple": sono i tre titoli annunciati dalla casa di produzione. Le date sono state già fissate, ma bisognerà attendere il 2023 per poterli vedere nelle sale. Torna Miller con la sua storica serie di film, mentre Spielberg produrrà la nuova versione di una pellicola che aveva diretto personalmente Condividi:

La Warner Bros annuncia tre nuove uscite: “Furiosa”, il prequel del film di successo “Mad Max: Fury Road”; una nuova versione di “The Color Purple” (“Il Colore Viola”); e il film per famiglie "Coyote vs. Acme", vale a dire il lungometraggio del cartoon in Italia meglio conosciuto come “Willy il coyote”. Le pellicole annunciate saranno nei cinema nel 2023, ma tra gli appassionati c'è già attesa.

Le date di uscita nel 2023 approfondimento The Batman rinviato e anticipato Matrix 4: le nuove date d'uscita Le date sono state fissate. “Furiosa”, che vedrà Anya Taylor-Joy come protagonista, uscirà il 23 giugno. “Coyote vs. Acme”, diretto da Dave Green, debutterà invece il 21 luglio nelle sale. “The Color Purple”, l’adattamento dell’opera di successo già passata per le mani di Steven Spielberg, sarà proposto in atmosfera natalizia il 20 dicembre.

"Furiosa" con Anya Taylor-Joy approfondimento Tutti i film e le serie tv dove abbiamo visto Anya Taylor-Joy. FOTO Nel cast di “Furiosa”, accanto a Anya Taylor-Joy, ci saranno anche Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen. La pellicola racconterà quanto è accaduto prima di ciò che si è visto in “Mad Max: Fury Road”, uscito nel 2015. La regia continuerà a essere firmata da George Miller, lo stesso che ha ideato questa serie fi film dal 1979.

Willy il Coyote sul grande schermo approfondimento Willy il Coyote e Beep Beep spengono 70 candeline Ad affiancare la direzione di Dave Green per “Coyote vs. Acme” ci sarà invece James Gunn, ovvero il regista di “Guardiani della Galassia”, che contribuirà a scrivere la sceneggiatura. Arrivano così sul grande schermo Willy il Coyote e Beep Beep creati da Chuck Jones e da Michael Maltese nel 1949 proprio per la Warner Bros.