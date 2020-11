Stasera un appuntamento indimenticabile è quello con il compianto Bernardo Bertolucci, uno dei registi più importanti del grande schermo italiano e mondiale, scomparso due anni fa proprio oggi (era il 26 novembre 2018). Per omaggiare il maestro indiscusso della settima arte nostrana, Sky Cinema lo celebra con la sua stessa arte, trasmettendo quattro titoli cult della sua cinematografia inimitabile. L’appuntamento incomincia stasera alle 19.05 su Sky Cinema Due e ad aprire la serata-memoriale sarà Il conformista , capolavoro con Jean-Louis Trintignant e Stefania Sandrelli tratto dal romanzo di Alberto Moravia. Per questa pellicola Bertolucci è stato nominato agli Oscar nel 1972 per la miglior sceneggiatura non originale.

La prima serata vede poi la prima parte del suo masterpiece: Novecento - Atto I incomincia alle 21.15, regalandoci il grande affresco della storia italiana del ventesimo secolo. Con Robert De Niro e Gérard Depardieu protagonisti, Novecento è una pietra miliare del cinema nazionale ma anche internazionale. Imperdibile, a seguire, è ovviamente il secondo atto di Novecento.



A chiudere l’omaggio, il gioiello indiscusso del regista: Ultimo tango a Parigi, con Marlon Brando, candidato all'Oscar, nei panni di un vedovo dedito all'alcol che inizia una morbosa storia di sesso con una ragazza parigina, Jeanne (interpretata da Maria Schneider).



Ultimo tango a Parigi ha fatto guadagnare al regista la nomination all’Oscar per la miglior regia nel 1974. È stato uno dei suoi film (e uno dei film in generale, non soltanto della filmografia di Bertolucci) a dare maggiore scandalo nella storia del cinema. La celebre scena - passata alla storia come quella “del burro” - scatenò uno scandalo senza precedenti, causando al film anche la condanna da parte della Chiesa.



Tutti i quattro titoli in onda stasera su Sky Cinema Due sono disponibili anche nella collezione on demand.