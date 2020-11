Jason Momoa: ho messo su peso per il ruolo di Khal Drogo con la pizza

In una recente intervista l'attore ha rivelato in che modo si è preparato fisicamente per interpretare il ruolo del capo dei Dothraki in “Game of Thrones”

Jason Momoa ha recentemente stupito tutti raccontando in che modo si è preparato fisicamente per interpretare Khal Drogo in “Game of Thrones”: mangiando molta pizza.

Jason Momoa e il segreto dietro Khal Drogo approfondimento Jason Momoa: “Dopo Game of Thrones non riuscivo a trovare lavoro” Il fisico statuario e possente di Khal Drogo, capo dei Dothraki e marito di Daenerys Targaryen in “Game of Thrones”, è merito di un unico ingrediente: la pizza. A rivelarlo è stato lo stesso attore nel corso di un'intervista a Men’s Health. Momoa ha spiegato che per mantenere la massa di Khal mangiava praticamente di tutto, come pizza e bistecche. “Alcuni uomini sono geneticamente muscolosi e hanno gli addominali. Io no. Non ho la cosiddetta 'tartaruga'”. Per la star 41enne mangiare sano è sempre stato piuttosto difficile: così, quando non è impegnato con il lavoro, Momoa ama arrampicarsi su roccia per mantenersi in forma. Un hobby che ama da tutta la vita. “Se devo allenarmi preferisco farlo praticando attività che amo. Ad esempio, l'arrampicata su roccia mi ha sempre aiutato e ispirato. Nel film 'Dune' ci sono molte scene d'azione quindi ho lavorato con la mia squadra di stuntman, imparando a fare diversi combattimenti e molto cardio” ha rivelato l'attore di origini hawaiane.

Khal Drogo - HBO