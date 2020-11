Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 23 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 23 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro.

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Ad astra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Brad Pitt protagonista di uno sci-fi nel quale un astronauta viene incaricato di ritrovare il padre, perso su Nettuno.

Il cavaliere oscuro, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Sequel di Batman Begins, sempre con la regia di Nolan. Questa volta Batman deve affrontare la minaccia di Joker.

Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Sequel del primo film della saga prequel di Harry Potter, con protagonisti Eddie Redmayne e Johnny Depp.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Lontano da qui, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film con Maggie Gyllenhaal premiato con la miglior regia al Sundance Festival. Una maestra d’asilo scopre il talento per la poesia di un suo alunno.

Sobibor, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Dramma bellico con Christopher Lambert ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Un ufficiale sovietico chiuso in un lager progetta la fuga.

American animals, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Crime drama con Evan Peters. Il film parla di 4 studenti che collaborano per rubare un libro rarissimo in una biblioteca.

Beyond the lights, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Noni è una popstar ormai schiacciata dalle pressioni dell’industria discografica in questo film del 2014.

Film commedia da vedere stasera in tv

Un sacco bello, ore 21:15 su Sky Cinema Verdone

Altro film arcinoto di Carlo Verdone, nel quale il comico racconta tre storie diverse nel suo esordio alla regia.

L’asilo dei papà, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Eddie Murphy e Angelica Huston protagonisti di una commedia americana che vede dei padri disoccupati aprire un asilo.

Questo pazzo sentimento, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Bette Midler e Dennis Farina in una sofisticata commedia dove due ex, divorziati da anni, si ritrovano al matrimonio della figlia con i rispettivi partner.

Nobili bugie, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Claudia Cardinale e Giancarlo Giannini in una commedia ambientata nel 1944. Una famiglia in decadenza accoglie tre ebrei in fuga con una valigia d’oro.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Faster, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Dwayne ‘The Rock’ Johnson interpreta un ex carcerato che cerca i responsabili della morte di suo fratello.

Film thriller da vedere stasera in tv

Il giocatore, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Cast stellare per questo film: Matt Damon, Edward Norton e John Malkovich tra gli altri per questo thriller al tavolo da poker.

Film musicale da vedere stasera in tv

Grease – Brillantina, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

John Travolta e Olivia Newton John nel musical che ha fatto sognare e cantare un’intera generazione.

I programmi in chiaro

Vite in fuga, ore 21:25 su Rai 1

Fiction targata Rai con protagonisti Anna Valle e Giorgio Colangeli. Un uomo finisce sotto inchiesta per uno scandalo finanziario e la sua vita cambia.

Assassin’s Creed, ore 21:20 su Rai 2

Film tratto dal noto videogioco Activision, con Michael Fassbender nel ruolo del protagonista che, tramite un macchinario speciale, può rivivere epoche passate.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Logan – The Wolverine, ore 21:16 su Italia 1

Ultimo film della saga di Wolverine, con protagonista Hugh Jackman. Ormai dilaniato e consumato dall’adamantio, Wolverine è costretto ad affrontare un’ultima missione.

Grey’s Anatomy, ore 21:15 su La 7

Ennesima puntata della nota serie americana che segue le vite di alcuni medici e le loro evoluzioni sentimentali.

Gomorra – La serie, 21:30 su TV8

Quarta stagione per Gomorra – La Serie, una delle serie tv più famose e riconoscibili del nostro Paese.

Aspirante vedovo, ore 21:15 su Nove

Commedia con Fabio De Luigi. Un uomo viene lasciato dalla moglie, che però rimane vittima di un incidente aereo.