Wonder Woman 1984 uscirà il giorno di Natale su HBO Max e nei cinema

In Italia la data d’uscita del nuovo film con Gal Gadot è ancora fissata per il 14 gennaio 2021

Riflettori puntati in questi mesi su “ Wonder Woman 1984 ”, che continuava ad avere una data d’uscita, fissata per dicembre 2020. I fan temevano un annuncio da un momento all’altro, scoprendo un rinvio di svariati mesi. Recentemente si era invece paventata l’ipotesi di un caricamento sulla piattaforma HBO Max, per un lancio in digitale, evitando la distribuzione cinematografica.

Un gran numero di titoli è stato posticipato al 2021, se non al 2022, con incastri delicati in termini di calendari, al fine di non distribuire pellicole ad alto budget nella stessa finestra temporale.

L’emergenza coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha portato allo slittamento di numerosi film particolarmente attesi dai fan di tutto il mondo. Nuovi calendari e distribuzioni unicamente in digitale, per una situazione che continua a risultare drammatica per il mondo delle sale cinematografiche.

approfondimento

I migliori film di supereroi

Finalmente WarnerMedia ha diffuso una notizia ufficiale: “Wonder Woman 1984” uscirà il 25 dicembre 2020, come previsto, negli Stati Uniti. Una distribuzione che avverrà in contemporanea sia in un certo numero di sale selezionate, che su HBO Max. La piattaforma streaming avrà la possibilità di trasmetterlo per un tempo massimo di un mese, senza alcun costo aggiuntivo per gli abbonati americani. Oltre questo limite temporale, la distribuzione avverrà su tutte le altre piattaforme in PVOD.

Ecco le parole di Ann Sarnoff, CEO di Warner Bros: “Per noi è stato necessario essere innovativi, in questo periodo senza precedenti. Dobbiamo portare avanti la nostra attività e l’offerta per il pubblico. Questo è un film straordinario e offriremo queste opzioni al pubblico degli Stati Uniti, laddove i cinema sono aperti. Ci rendiamo conto che molte persone non possono andare in sala a causa della pandemia, quindi intendiamo dar loro la possibilità di vedere ‘Wonder Woman 1984’ attraverso la nostra piattaforma HBO Max”.

Differente data per i territori dove HBO Max non è disponibile e i cinema sono aperti. La proiezione sarà anticipata al 16 dicembre. In Italia i cinema sono chiusi e lo saranno sicuramente fino al 3 dicembre, per poi attendere un nuovo Dpcm. Ad oggi l’uscita di “Wonder Woman 1984” è fissata, in Italia, per il prossimo 14 gennaio 2021.

Wonder Woman 1984, trama e cast

Sequel di “Wonder Woman”, ambientato durante gli anni ’80, come suggerisce il titolo, nel cuore della Guerra Fredda. Diana Prince, interpretata da Gal Gadot, è una spia del governo americano. La sua missione è quella di mettere le mani su un’altra spia sovietica, Barbara Minerva, il cui nome in codice è Cheetah, interpretata da Kristen Wiig.

La donna non è però il solo nemico che Wonder Woman dovrà fronteggiare. Sarà infatti chiamata a fare i conti con Maxwell Lord, interpretato da Pedro Pascal, perfido e potente uomo d’affari. Al fianco di Gal Gadot ci sarà anche stavolta Chris Pine, nei panni di Steve Trevor.