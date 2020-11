Collezione On Demand "Viaggi nello spazio", verso l’infinito e oltre

Proprio all’esplorazione del cosmo e dei suoi segreti è dedicata la Collezione Viaggi nello spazio , disponibile On Demand a partire da lunedì 23 novembre , con una serie di titoli che ci portano letteralmente “verso l’infinito e oltre”, per citare il temerario Buzz Lightyear di Toy Story.

A parte qualche piccola eccezione, il pianeta Terra è ormai stato girato in lungo e in largo e ha poco da offrire agli amanti delle esplorazioni. La frontiera che rimane invece aperta (o meglio, apertissima) è quella dello spazio, che con i suoi misteri e le sue asperità continua ad appassionare l'umanità intera.

La punta di diamante della collezione è senza dubbio la prima visione di Ad Astra, pellicola sci-fi con Brad Pitt (scopri i migliori film dell'attore) diretta da James Gray e presentata in concorso alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia: il film, a metà fra avventura e speculazione filosofica e psicologica, vede l’attore premio Oscar impegnato nei panni del maggiore Roy McBride, astronauta che deve fare rotta verso Nettuno per recuperare il padre (Tommy Lee Jones), pioniere dell’esplorazione spaziale scomparso anni prima.



A far compagnia a Brad Pitt ci saranno il vero astronauta Luca Parmitano, l’eroe nazionale protagonista di Starman, documentario a lui dedicato e diretto da Gianluca Cerasola, e i protagonisti di Oblivion. La pellicola del 2013 diretta da Joseph Kosinski con Tom Cruise, Morgan Freeman e Olga Kurylenko si svolge in un futuro distopico in cui gli uomini stanno per abbandonare del tutto la Terra in seguito a una serie di cataclismi, per trovare una nuova casa su Titano.



Una Collezione davvero imperdibile per tutti quelli che amano alzare lo sguardo verso il cielo notturno e, scrutando il buio fra le stelle che punteggiano la volta celeste, immaginare scenari alieni e pianeti lontani.