Arrestato l'uomo che un mese fa ha aggredito Rick Moranis

Il comunicato ufficiale della polizia di New York ha rivelato il nome dell’aggressore, alla sua settima causa nel 2020

Quello di Rick Moranis è uno dei volti iconici della commedia americana. Svariati i suoi film di grande successo, da “Ghostbusters” a “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi”, fino a “Balle spaziali”. Un attore molto amato ancora oggi, come dimostra il clamore mediatico che ha avuto in tutto il mondo la sua aggressione, subita a New York circa un mese fa.

approfondimento Ghostbusters, la reunion del cast. VIDEO integrale L’attore, oggi 67enne, è stato colpito al volto da uno sconosciuto incontrato per le vie della città. Un’aggressione priva di alcun senso. Un raptus consumatosi alle 7.30 del mattino, con conseguente trasporto in ospedale dell’attore. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’area. Sono finalmente giunti aggiornamenti in merito alla misteriosa vicenda, con l’arresto dell’aggressore. La polizia di New York sembra infatti essere venuta a capo della strana vicenda, diffondendo il seguente comunicato: “La grande attenzione mediatica su questo incidente non ha influito sulla determinazione del sergente Dennis e dell’agente Merlino nel prendere l’assalitore. Si è trattato di un altro caso nel quale i poliziotti di New York si sono presi cura dei loro concittadini. Il sospetto, 35enne, dovrà ora fronteggiare la sua settima causa nel 2020”.