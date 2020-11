Hugh Grant: "Ho avuto il Covid a febbraio, faticavo a respirare"

L'attore inglese ha raccontato la sua esperienza con il virus, lo scorso febbraio: "I miei occhi hanno cominciato a ingrossarsi" e "era come se un uomo pesantissimo fosse seduto sul mio torace". Poi ha sdrammatizzato: "Non riuscivo neanche a sentire il profumo di mia moglie"

Hugh Grant ha rivelato di aver avuto il Covid a febbraio. La 60enne star britannica ha affermato di aver vissuto il virus insieme alla moglie Anna Eberstein lo scorso inverno: "È cominciato con una strana sindrome - ha raccontato al New York Daily News - facevo fatica a respirare, ero completamente sudato. Una situazione imbarazzante. Poi i miei occhi hanno cominciato a ingrossarsi tipo tre volte il normale. Sentivo come se un uomo enorme si fosse seduto sul mio petto". L'attore inglese ha confessato di essere andato nel panico quando ha perso il senso dell'olfatto, un sintomo frequente del Covid. "Ho provato ad annusare i fiori, niente. Poi ho messo il naso nel bidone dei rifiuti, niente anche lì". Poi ha sdrammatizzato: "Ho provato anche a sentire l'aroma del profumo di mia moglie. Risultato? Non ho sentito niente”.