David di Donatello 2021, in gara anche i film usciti in streaming

Una nota ufficiale apre le porte della competizione anche ai film non usciti in sala: "Per non penalizzare ulteriormente l'industria cine-audiovisiva e il lavoro creativo dei talenti che la animano"

Ai David di Donatello 2020-2021 potranno gareggiare anche i film diffusi in streaming. “In considerazione della gravità del momento”, si legge in una nota ufficiale diramata dagli organizzatori del premio, “la Presidente Piera Detassis e il Consiglio Direttivo dell'Accademia del Cinema Italiano all'unanimità hanno deciso che, esclusivamente per l'anno in corso, siano considerati eleggibili per le candidature dei Premi David di Donatello 2020/21 tutti i film italiani la cui uscita era stata prevista in origine per la sala e che invece, a causa dell'emergenza epidemica e della chiusura dei cinema in diversi periodi dell'anno, sono stati diffusi attraverso le piattaforme streaming e VOD (video on demand)”.