Night Has Fallen, Gerard Butler torna in Attacco al potere 4

La trilogia di “ Attacco al potere ” diventerà una quadrilogia, con al centro del progetto ancora Gerard Butler . Nel corso degli anni la saga action (nota negli USA come “Has Fallen”) ha saputo conquistare la propria fetta di pubblico, in America come in Europa.

Come un odierno Jack Reacher, Butler interpreta Mike Banning, ex ranger dell’esercito americano divenuto agente segreto. Nella versione USA i primi tre capitoli sono intitolati “Olympus Has Fallen”, “London Has Fallen” e “Angel Has Fallen”. Il quarto, non ancora entrato ufficialmente in produzione, si intitolerà “Night Has Fallen”. In Italia c’è da attendersi invece “Attacco al potere 4”.

L’annuncio ufficiale è stato dato durante l’American Film Market, che si sta svolgendo in versione virtuale, considerando l’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Millenium Media ha svelato l’arrivo del nuovo capitolo, con Rick Roman Waugh nuovamente alla regia dopo il terzo film della saga. Al suo fianco anche stavolta lo sceneggiatore Robert Mark Kamen.

Nessuna anticipazione, al momento, in merito alla trama. Il film verrà girato presso i Nu Boyana Studios di Millennium Media a Sofia. Saranno però svariate le location in Europa nelle quali cast e crew si ritroveranno a lavorare.