Ravenna Nightmare Film Fest, tra sacro e profano

Il secondo appuntamento della giornata, alle 18.30, si apre con la sezione Contemporanea, nata in collaborazione con i maggiori distributori internazionali e dedicata alle novità cinematografiche di oggi. Quest’anno la sezione ridefinisce la sua natura centralizzando la figura dell’autore. L’incontro è con il regista Andrej Andreevič Tarkovskij ed il suo documentario Andrej Tarkovskij – il cinema come preghiera. Novantasette minuti per regalare allo spettatore l’occasione di comprendere la poetica ed il mondo interiore –tramandati da padre in figlio- del grande regista. Ci si trova di fronte ad una vera e propria preghiera cinematografica.



"È stato prodotto parecchio materiale su Tarkovskij, ma ultimamente ho l'impressione che le sue idee siano state un po’ dimenticate a favore delle tante interpretazioni dell'opera, delle vere e proprie teorizzazioni che ne hanno fatto una sorta di culto e attorno a cui sono fiorite leggende, scuole di pensiero -dichiara Andrej A Tarkovskij sull'omaggio a suo padre- Questo documentario è un progetto a cui mi dedico da tempo e che originariamente era pensato in forma diversa; l'idea era di partire dalle pagine dei suoi diari. Lavorando e riflettendo su quanto detto ho sentito la necessità di tornare all'origine del discorso e quindi direttamente alle sue parole. Per mio padre era fondamentale riuscire a essere compreso senza mediazioni, per lui era essenziale che tra spettatore e film potesse stabilirsi un rapporto catartico, una comunione, una compassione". Il film sarà preceduto da un'intervista al regista condotta dalla programmer Mariangela Sansone.