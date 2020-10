Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 30 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 30 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Conan the Barbarian, ore 21.15 su Sky Cinema Uno

Jason Momoa nel remake del cult che lanciò Schwarzenegger. Conan vuole vendicarsi di Khalar Zym, l'esperto di occultismo e magia nera che ha ucciso suo padre e sterminato il suo villaggio.

I Mercenari 2, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Sylvester Stallone e le migliori star dell'action in un trascinante sequel. La squadra di mercenari al soldo della Cia deve vendicare l'omicidio di un collega, ucciso da un terrorista.

Film thriller da vedere stasera in tv

Monolith, ore 21.00 su Sky Cinema Suspense

Prodotto da Sky Cinema, un thriller tratto dall'omonima graphic novel. Da sola nel deserto, una donna deve liberare il suo bambino rimasto chiuso all'interno di una macchina super blindata.

In time, ore 21.15 su Premium 1 +24

In un futuro in cui il processo d'invecchiamento si ferma a 25 anni, l'unico modo per restare vivi è guadagnare o rubare tempo. Con Justin Timberlake e Amanda Seyfried.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Piovono polpette, ore 21.00 su Sky Cinema Family

Uno scienziato progetta una macchina per sconfiggere la fame nel mondo e ogni genere di leccornia comincia a cadere dal cielo.

Film comici da vedere stasera in tv

La fine del mondo, ore 21.15 su Sky Cinema Halloween

Cinque amici si riuniscono dopo tanti anni per un'epica gara di bevute, ma vengono travolti da un'invasione aliena.

Tre cuccioli e un anello, ore 21.00 su Sky Cinema Romance

Lisa si reca per Natale in una località balneare con i suoi tre cuccioli di Golden Retriever. Saranno loro a riportarle l'uomo che le ha spezzato il cuore.

Mamma o papà, ore 21.00 su Sky Cinema Comedy

Due coniugi divorziati ingaggiano una guerra senza esclusione di colpi per non ottenere la custodia dei figli. Con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

The Big White, ore 21.14 su Premium Cinema 2

Per risolvere i suoi problemi finanziari, un agente di viaggio trova un espediente macabro. Commedia ambientata in Alaska.

A Natale mi sposo, ore 21.15 su Premium Cinema 3

I preparativi per un matrimonio a St. Moritz tra il figlio di un cuoco milanese e la sua fidanzata vengono rallentati da una serie di divertenti e imprevisti ostacoli, dovuti alle particolari personalità dei coinvolti nonché ad un intreccio di interessi sentimentali.

Film drammatici da vedere stasera in tv

We Are Who We Are, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Settimo e ottavo episodio della prima serie firmata da Luca Guadagnino, “ We Are Who We Are ” parla dei giovani e degli adulti, dell’amicizia e dell’amore, dell’Italia e degli Stati Uniti, dell’esercito e della famiglia.

Vita segreta di Maria Capasso, ore 21.00 su Sky Cinema Drama

Luisa Ranieri nella storia di una donna che scala il mondo del crimine. Una vedova napoletana in difficoltà accetta l'aiuto di un malavitoso, finendo per diventarne amante e complice.

Jojo Rabbit, ore 21.15 su Sky Cinema 2 +24

Oscar alla sceneggiatura per la favola nera di Taika Waititi con Scarlett Johansson e Sam Rockwell. JoJo ha un amico immaginario: Hitler. Un giorno trova una ragazza ebrea nascosta in casa.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

District 9, ore 21.15 su Sky Cinema Uno+24

Johannesburg: un virus sconosciuto scatena la guerra fra esseri umani e una comunità di alieni confinati in un ghetto.

Film horror da vedere stasera in tv

It - Capitolo 2, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Sequel di "It" tratto dal bestseller di Stephen King. Il male risorge e torna a tormentare la cittadina di Derry attraverso il malvagio clown Pennywise.

I programmi in chiaro

Tale e quale show, ore 21.25 su Rai Uno

Show musicale in cui 10 vip si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un'icona musicale differente.

N.C.I.S., ore 21.20 su Rai Due

Il Sottufficiale Jeremy Whistler viene strangolato e gettato in un corso d'acqua. Apparentemente l'uomo conduceva una vita impeccabile ma, sul suo cellulare, la squadra trova un'esplicita minaccia di morte.

Titolo V, ore 21.20 su Rai Tre

Nuovo programma di informazione e approfondimento, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

Quarto Grado, ore 21.20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma “crime” più social della televisione italiana.

Grande Fratello Vip, ore 21.20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Freedom oltre confine, ore 21.30 su Italia 1

Roberto Giacobbo in un programma di divulgazione pop, fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande.

Propaganda Live, ore 21.15 su La7

Programma di Diego Bianchi, in arte Zoro. Con lui la sua banda e il disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox.

Alessandro Borghese 4 ristoranti – Venezia, ore 21:30 su TV8

Ogni concorrente invita a cena gli altri tre che commentano e votano location, menù, servizio e il conto.

Fratelli di Crozza, ore 21.25 su Nove

Maurizio Crozza torna live sul Nove con il suo show. Una satira unica, lo sguardo sempre puntato sull’attualità politica e sociale.