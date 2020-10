Preparatevi, perché i cyloni stanno per tornare. Certo, il progetto di portare su grande schermo la serie tv cult Battlestar Galactica (da noi semplicemente Galactica), del 1978, va avanti da così tanto tempo (e ha coinvolto tanti professionisti di Hollywood, a cominciare da Bryan Singer), da sembrare ormai un’utopia. Ma secondo The Hollywood Reporter ci sono pochi dubbi: il film si farà, oltretutto a breve, e ha già anche uno sceneggiatore.

A rimettere mano all’universo fantascientifico di Battlestar Galactica sarà Simon Kinberg, sceneggiatore di pellicole come Mr. & Mrs. Smith e Sherlock Holmes, noto soprattutto per avere lavorato a una buona parte dei film della saga degli X-Men. Produttore della pellicola sarà invece Dylan Clark, che ha in saccoccia successi come il reboot de Il pianeta delle scimmie e Oblivion, oltre a essere coinvolto in The Batman con Robert Pattinson.

Il film sarà un reboot della serie televisiva originale, ambientata in un futuro in cui gli uomini abitano sparsi nello spazio, nelle Dodici Colonie. In seguito all’attacco di una genia di robot senzienti noti come Cyloni, i sopravvissuti fuggono a bordo della nave stellare Galactica alla ricerca della leggendaria tredicesima colonia, il pianeta Terra.

Negli anni Battlestar Galactica si è trasformato in un vero e proprio franchise, con spin-off e remake vari, a cominciare dall’apprezzatissima serie del 2004 e dallo spin-off Caprica. Sono anche stati realizzati dei film tv legati al franchise, ma finora nessuno è riuscito a realizzare un'adattamento di Battlestar Galactica per il grande schermo (per quanto siano usciti nelle sale adattamenti di singoli episodi della serie, come Battaglie nella Galassia e Galactica: L'attacco dei Cylon).

A quanto pare, tuttavia, questa è davvero la volta buona. E le buone notizie per i fan della saga non finiscono qui: in parallelo Sam Esmail, creatore dell’acclamata Mr. Robot, è già al lavoro su una nuova serie tv che non sarà un remake né di quella del 1978, né di quella del 2004, ma che sarà comunque ambientata all’interno dell’universo di Battlestar Galactica.