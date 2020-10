Ballerina, coreografa e attrice americana, vincitrice anche di un Emmy per le coreografie del telefilm del 1975 "Queen of the Stardust Ballroom". Aveva 101 anni e fu modella per Disney, per far vedere ai disegnatori quali dovevano essere le movenze di personaggi femminili come Biancaneve o la Fata Turchina di Pinocchio

Nata il 2 settembre 1919 in una casa su Orange Drive a Hollywood, Marjorie Celeste Belcher - morta a 101 anni - era figlia di Ernest Belcher, famoso ballerino e coreografo fondatore della Celeste School of Dance, dove ha insegnato a artisti del calibro di Fred Astaire e di Gladys Lee Baskette. Aveva una sorellastra maggiore, la famosa attrice di film muti Lina Basquette. Il padre, amico di Walt Disney, la mise in contatto con il team di disegnatori stava lavorando su "Biancaneve e i sette nani", ma da uomini non sapevano rendere realistici i movimenti di quella che poi è diventata una delle più amate principesse Disney. Marge, giovanissima, ballò in loro presenza per aiutarli nell’impresa, lo fece anche per i personaggi della Fata Turchina in Pinocchio (1940), per Hyacinth Hippo in Fantasia (1940) e per Mr. Stock in Dumbo (1941).

Una carriera iniziata prestissimo approfondimento All'asta i cimeli di Hollywood Nel 1937 sposò Art Babbitt , l'animatore Disney che creò Pippo, lei aveva appena 17 anni e lui 29; divorziarono nel 1940. In quegli anni è apparsa in cinque film, tra cui "The Story of Vernon e Irene Castle", con Fred Astaire e Ginger Rogers. La ballerina ha debuttato a Broadway nel 1945 interpretando The Fair Witch in "Dark of the Moon" e ha seguito il musical del 1946 "Beggar's Holiday". Risposatasi con Gower Champion, ballerino allievo di suo padre, ballò e coreografò con lui gli spettacoli di Broadway del 1948 "Small Wonder and Lend an Ear" e "Make a Wish", del 1951, collaborando come assistente del marito nella serie "Hello, Dolly!" , con Carol Channing, negli anni '60. I due sono stati protagonisti di diversi musical della MGM, come "Show Boat" o "Mr. Music", con Bing Crosby; "Lovely to Look At", remake di "Roberta" di Fred Astaire e molti altri.