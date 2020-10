Lovers Film Festival, al via oggi: inaugura Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida Madrina del Lovers Film Festival

approfondimento

Gina Lollobrigida, 92 anni di classe e fascino

Nella giornata inaugurale Gina Lollobrigida, insieme alla direttrice artistica del Festival, Vladimir Luxuria, ripercorrerà la sua carriera e la storia del cinema italiano e non, che l’hanno vista protagonista. L’attrice ha così commentato la sua scelta di partecipare come madrina alla kermesse:

“Oggi ho scelto di essere qui con tutti voi perché desidero di poter dire il mio umile pensiero al mondo intero. La nostra vita non è più importante di altre anche se pensiamo e crediamo d'aver fatto delle ottime cose o che le nostre scelte siano quelle giuste. Vivere portando un progresso in sé stessi e negli altri senza distruggere qualcuno o qualcosa. Per questo dobbiamo batterci. Basta discriminare! Il nostro tempo non è eterno e spero che qualcuno se ne renda conto. Basta giudicare! Possiamo esprimere un nostro pensiero ma senza offendere. Siamo liberi di non condividere ma dobbiamo rispettarci. Io sono qui perché vi rispetto e continuerò a rispettarvi”.