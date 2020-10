"Balla coi lupi", 30 anni dopo. Che fine hanno fatto i protagonisti?

8/16 ©Getty

Dopo Balla coi lupi Robert Pastorelli ha recitato in pellicole come Sister Act 2, Impatto imminente e L'eliminatore, ma la sua carriera ha subito un rapido declino dopo la morte della fidanzata Charemon Jonovich durante una lite (anche se il caso fu trattato come suicidio). Pastorelli ha avuto una relazione con la collega Glenn Close. Nel 2004 è morto per overdose, non ancora 50enne: la polizia era in attesa di interrogarlo di nuovo a proposito del caso Jonovich