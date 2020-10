Nove giorni di anteprime, film e documentari fruibili direttamente on demand dalla piattaforma di Mymovies, arricchiti da numerosi contenuti extra e appuntamenti con il pubblico e gli addetti ai lavori, ideati appositamente per rispondere alle nuove esigenze e modalità di fruizione e di partecipazione.

Dopo l’annuncio di marzo in cui comunicava l’impossibilità di realizzare la 27/ma edizione a causa dell’emergenza Covid, Sguardi Altrove Film Festival, la storica manifestazione internazionale dedicata al cinema a regia femminile riparte e si rinnova, lanciando l’inedita formula mista, fisica (a Milano presso all’Anteo Palazzo del Cinema e il Teatro Franco Parenti e) e virtuale (la piattaforma Mymovies), in programma dal 23 al 31 ottobre.

Hamilton, volto Sky Cinema, terrà un incontro con le The Giornaliste, collettivo di professioniste che si esperte di cinema e serie tv e Florencia, influencer e content creator di Radio Popolare, esperta di tematiche femminili e sociali. Alle 20.30 sarà invece presentata in anteprima italiana la commedia drammatica dell’esordiente Eliza Schroeder, “Love Sarah”, che sarà collegata in streaming al termine della proiezione. Il film è una riflessione sull’amore filiale che vede nel cast Celia Imrie e Bill Paterson. La proiezione sarà anticipata dal cortometraggio “Being my Mom”, esordio alla regia dell’attrice Jasmine Trica, presentato all’ultimo Festival di Venezia.

Il programma partirà alle ore 19.00 con la regista e attrice Michela Andreozzi, mentre alle 20.00 seguirà “Cinema e dintorni. Omaggio a Claudia Gerini e Talk Oltre Oceano”, che vedrà l’intervento dell’attrice via collegamento streaming e la proiezione del film “Anna Rosenberg”, thriller psicologico di Michele Moscatelli nel quale interpreta il ruolo della protagonista, che affronta il tema della violenza psicologica e fisica subita dalle donne vittime di femminicidio. A chiudere il programma, alle 22.00, il panel internazionale “Women in cinema: the post Metoo era. A conversation on changes of perspectives, scenarios and content between Italy and Hollywood”, al quale parteciperanno personalità dell’industria cinematografica di differenti Paesi del mondo e saranno analizzati e discussi i cambiamenti e gli effetti determinati dal Movimento Metoo.

Sguardi Altrove: I Film in concorso

Cuore della manifestazione saranno le consolidate sezioni competitive: Nuovi Sguardi, otto opere, tra lungometraggi e documentari a regia femminile; #FrameItalia, sette titoli, tra film e documentari italiani anche a regia maschile, che propongono una visione trasversale sui temi più controversi del nostro paese e infine Sguardi Sconfinati, concorso internazionale dedicato ai cortometraggi diretti da donne.



NUOVI SGUARDI

Tra le anteprime italiane del concorso internazionale Nuovi Sguardi il musical “Red Fields”, presentato al TIFF - Festival Internazionale di Toronto, la regista israeliana Keren Yedaya dirige un adattamento cinematografico della controversa opera rock che negli anni ‘80 divenne un cult in Israele per il suo messaggio a favore della smilitarizzazione del paese (28/10); “A Regular Woman”, presentato al Tribeca Film Festival, è un dramma biografico diretto dalla regista Sherry Hormann che racconta la vera storia di una giovane donna tedesca di origini turche che ha lottato per il proprio diritto di vivere una vita indipendente opponendosi alla famiglia(24/10); e ancora i documentari “Not a Time for Children” di Olga Samolevska, racconta il dramma che i bambini ucraini sono costretti a vivere a causa di una guerra dimenticata (26/10); “Red Moon”, dove la regista Tülin Özdemir ripercorre la storia di sua zia Tüncay, strappata dal suo villaggio in Turchia all'età di 9 anni e costretta a un matrimonio combinato e una gravidanza precoce che l’hanno catapultata improvvisamente nella vita adulta(25/10).In anteprima europea sarà presentato il lungometraggio “Believe” dell’iraniana Parnia Kazemipour, la storia di Bahman, un bambino costretto ad affrontare la sua più grande paura pur di andare a scuola, quella di non saper nuotare (27/10).

Tra gli altri del concorso: “Slalom”, primo lungometraggio della cineasta francese Charlène Favier, racconta una storia di abusi sessuali nello sport ad alto livello, che porta il bollino del 73° Festival di Cannes (29/10); il racconto di formazione “Too Late to Die Young”, diretto dalla cilena Dominga Sotomayor Castillo, prima donna ad aver vinto il Pardo per la migliore regia al Festival di Locarno. Il film, ambientato in una comunità intenzionale nel Cile rurale nel 1990, attraverso le tre giovani ragazzi, indaga sulla trasformazione della società dopo la caduta del regime di Pinochet (25/10); infine il documentario “Espero tua (re)volta” di Eliza Capai racconta il movimento e le proteste da parte degli studenti brasiliani dal 2013 fino all'elezione del nuovo Presidente Bolsonaro nel 2018. Il documentario ha ottenuto il Premio Amnesty International e il Premio Film per la Pace Berlinale 2019 (24/10).

#FRAMEITALIA

Nella sezione competitiva #FrameItalia sarà presentato “La Villa”, documentario di Claudia Brignone, lavoro incentrato sul parco comunale di Scampia, dove le persone si incontrano alla ricerca di uno spazio di libertà (27/10); “Lezioni d’Amore”, lungometraggio di Chiara Campara presentato alla Biennale College, racconta di Yuri, trentenne che gestisce con il padre un piccolo allevamento in montagna. Quando incontra Agata, una spogliarellista, decide di immaginare una vita diversa (24/10); e ancora i documentari “Clara e le vite immaginarie” diretto da Giulia Casagrande, dialogo tra nonna e nipote su che cosa abbia significato crescere durante l’epoca del fascismo (28/10); “Citizen Rosi”, racconto dell'Italia attraverso lo sguardo e le parole del grande Maestro Francesco

Rosi diretto dalla figlia Carolina e da Didi Gnocchi (29/10); tra i titoli di fiction anche “Se un giorno tornerai” di Marco Mazzierei, interpretato da Antonia Liskova e Paolo Pierobon, una storia d'amore che sembrava finita si illumina di una nuova luce (27/10); “Famosa”, opera prima di Alessandra Mortelliti, presentata ad Alice nella città, è la storia un ragazzo incompreso e solitario che desidera realizzare il sogno di diventare un ballerino (25/10); e infine il film biografico prodotto da Matteo Garrone “Nevia”, di Nunzia De Stefano, in cui la difficile quotidianità di una ragazza diciassettenne cresciuta nei container di Ponticelli viene piacevolmente interrotta dall'arrivo di un circo (24/10).

Fuori concorso, ma sempre all’interno della finestra di #FrameItalia saranno presentati il cortometraggio “Being my Mom”, esordio alla regia dell’attrice Jasmine Trinca interpretato da Alba

Rohrwacher presentato al 77° Festival di Venezia(23/10); e infine l’anteprima assoluta del work in progress “Devoti Tutti”, film diretto da Bernadette Wegenstein che attraverso le storie di tre donne rivela come la reverenza di una comunità per Sant’Agata mascheri una profonda misoginia dietro le storie delle protagoniste (28/10).