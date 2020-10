Social World Film Festival: il programma completo

La decima edizione del Festival, nel rispetto dei parametri anti-covid, si dividerà tra eventi in presenza, in collegamento e piattaforma digitale

La madrina dell’evento sarà Gaia Girace, attrice de la serie “L’Amica Geniale”. Presenti molti volti celebri del mondo Netflix e, in generale, delle serie TV:

Maria Isabel Diaz Lago – “Vis a Vis” (6 ottobre)

Marta Aledo – “Vis a Vis” (6 ottobre)

Jorge Lopez – “Elite” (7 ottobre)

Alvaro Rico – “Elite” (7 ottobre)

Ana Fernandez Garcia – “Le ragazze del centralino” (7 ottobre)

Lucas Lynggaard Tonnsen – “The Rain” (7 ottobre)

Annabel Scholey – “I Medici” (8 ottobre)

Tom Wlaschiha – “Game of Thrones” (9 ottobre)

Pilou Asbaek – “Game of Thrones” (9 ottobre)

Iwan Rheon – “Game of Thrones” (9 ottobre)

Luka Peros – “La casa di carta” (11 ottobre)

Una formula innovativa quella ideata per l’edizione del 2020, che si svolgerà nel totale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, unendo eventi in presenza all’utilizzo di un portale dedicato.

Il programma del Social World Film Festival

Il 6 ottobre, alle ore 19.00, si partirà con la consegna del Golden Spike Award alla carriera a Vittorio Storaro, tre volte Premio Oscar per la fotografia con pellicole come “Apocalypse Now”, “Reds” e “L’ultimo imperatore”. Un riconoscimento ricevuto a distanza, in collegamento digitale da Roma.

Spazio in seguito alla madrina, Gaia Girace, interprete di Lila ne “L’Amica Geniale”, proseguendo con l’incontro “Cattivi al cinema”, insieme con Cristina Donadio, nota per il ruolo di Scianèl in “Gomorra – La Serie”. Al suo fianco anche Maria Isabel Diaz Lago e, in collegamento da Madrid, Marta Aledo, entrambe impegnate sul set di “Vis a Vis”.

Il film d’apertura previsto andrà in onda alle ore 21.00 e sarà “L’Immortale” di Marco D’Amore. Tanti gli attori e le attrici attesi dal pubblico, con nomi internazionali e nostrani: Nancy Brilli (8 ottobre), Ciro Priello (9 ottobre), Peppino Mazzotta, Federico Ielapi e Ludovica Nasti (11 ottobre). Spazio inoltre al celebre attore americano Tomas Arana (10 ottobre), al quale verrà consegnato il premio alla carriera, in seguito al quale si terrà una masterclass di recitazione. Golden Spike Award alla carriera anche per Mario Martone (11 ottobre), che sarà presente in collegamento.

Selezionate 450 opere, suddivise tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive. Un totale di 20 anteprime assolute o europee attende il pubblico, con 46 paesi coinvolti, da 5 continenti differenti, per un numero complessivo di minuti girati pari a 12.600.

Ogni sera, a partire dalle 21.00, si terrà la proiezione di film della selezione “Grande cinema”:

“18 regali” (7 ottobre)

“Il Sindaco del Rione Sanità” (8 ottobre)

“Spaccapietre” (9 ottobre)

“La partita” (10 ottobre)

L’11 ottobre si terrà infine una cerimonia di premiazione, presentata da Roberta Scardola e Claudio Dominech. Serata che si aprirà con un toccante omaggio dedicato al compianto Ennio Morricone.