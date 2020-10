Space Men: su Sky Cinema una serata… spaziale

In occasione della Settimana Mondiale dello spazio, sabato 3 ottobre Sky Cinema Due propone la prima tv di Starman, docufilm che racconta della missione che ha portato Luca Parmitano nello spazio, e a seguire Moon, il film cult con Sam Rockwell

Preparatevi a volare alto, perché da domenica 4 a sabato 10 ottobre si celebra in tutto il globo la Settimana mondiale dello Spazio, ricorrenza dedicata all’esplorazione spaziale, la cui data di inizio è quella del lancio nel 1957 dello Sputnik 1, primo satellite in orbita intorno alla Terra, e quella conclusiva ricorda l’entrata in vigore del fondamentale Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967.



Per l’occasione, Sky Cinema Due ha deciso di unirsi ai festeggiamenti con una serata davvero… spaziale, prevista per sabato 3 ottobre. Si comincia alle 21.15 con la prima visione tv di Starman, docufilm di Gianluca Cerasola che segue il lungo percorso di preparazione della missione Beyond, che ha portato l’astronauta Luca Parmitano a diventare il primo italiano uscito nello Spazio.