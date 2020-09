Burraco Fatale, Paola Minaccioni si racconta a Sky Tg24. VIDEO

Arriva al cinema un film che racconta come tra amicizia, giochi e leggerezza anche le donne possono essere assolute protagoniste della risata. Ce lo racconta Paola Minaccioni felice, ha detto: "di essere uscita dal ruolo di donna tradita che mi fanno sempre interpretare"

Un film corale e romantico ma anche graffiante e divertente. Arriva al cinema “Burraco Fatale” di Giuliana Gamba con un cast che unisce alcune delle più popolari attrici comiche italiane: Claudia Gerini, Paola Minaccioni, Angela Finocchiaro e Caterina Guzzanti che sono le protagoniste di una pellicola un po' “naif” e leggera come l’ha descritta la Minaccioni. Unite dalla passione, sfrenata, per il gioco del burraco le quattro amiche riusciranno a risolvere alcuni aspetti negativi delle loro esistenze, grazie anche al reciproco e fondamentale supporto, senza aspettare l’arrivo del “principe azzurro”. Del resto lo dice la stessa Minaccioni: “il principe azzurro può anche esistere, solo che sono sbagliate le aspettative che noi abbiamo su di lui. Io interpreto Rina che è un notaio, una donna realizzata e stabile che però sceglie la leggerezza per cui nella sua vita ci sono molti amori e molti giochi”. “Ci sono tanti tipi di donne, continua l'attrice romana, e se riusciamo finalmente a raccontarle al cinema è una grande conquista”.