"Burraco fatale": il trailer del nuovo film con Claudia Gerini

Irma, Eugenia, Miranda e Rina sono le quattro protagoniste di “Burraco fatale”, il nuovo film diretto da Giuliana Gamba. Una storia di amicizia tutta al femminile, un inno alle seconde possibilità ma anche all’avventura e agli imprevisti. Quattro donne che, per certi versi, ricordano le eroine di “Sex and the City”. A interpretarle sono Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni. Sul set anche Loretta Goggi.

La data di uscita del film non è ancora stata comunicata, ma nel frattempo i produttori hanno pubblicato il trailer della nuova pellicola, in attesa dell’uscita nelle sale cinematografiche. Il 30 agosto è prevista una proiezione al Bifest nell’Arena del Castello Svevo di Termoli.