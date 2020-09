Divorzio a Las Vegas, il trailer del film con Giampaolo Morelli

Le riprese sono durate sette settimane e si sono svolte tra Roma e gli Stati Uniti, precisamente a Las Vegas, come suggerisce il titolo. Ne è stato diffuso il trailer, che mostra come il film segua una certa tradizione della commedia americana. Notti folli a Las Vegas, come in “Una notte da leoni”, che il film cita anche in una scena.

Divorzio a Las Vegas, trama e cast

approfondimento

Elena è una donna in carriera, una manager dal futuro ben delineato. È a un passo dal matrimonio con uno degli uomini più ricchi d’Italia, Gian Andrea Bertolini. Ciò che quest’ultimo ignora però è che lei sia in realtà già sposata.

Una storia che fa parte del suo passato e che per anni ha ignorato. A 18 anni ha infatti conosciuto Lorenzo. I due erano in vacanza studio insieme in America. Personalità molto diverse. Lui era il secchione del gruppo e lei la bella irraggiungibile. Durante l’ultimo giorno, alquanto fuori di sé, decidono di sposarsi a Las Vegas per sfida. Le nozze si svolgono regolarmente e poi, per ben 20 anni, i due non hanno più notizie l’uno dell’altra.

Tutto cambia quando Elena si mette in contatto con lui, che nel frattempo è diventato un ghost writer. Si guadagna da vivere scrivendo discorsi per politici di differenti partiti. Vite opposte ma un obiettivo comune, ottenere l’annullamento del loro matrimonio. Si cimentano così in un nuovo viaggio negli Stati Uniti, così da divorziare a Las Vegas.

Quella che i due credono essere una rapida operazione burocratica si trasforma però in una vera e propria odissea. Alle follie di Las Vegas si aggiungono degli inaspettati sentimenti. Questi complicano tutto, soprattutto quando il futuro sposo, Gian Andrea, decide di far capolino in città.

Cast davvero ricco, quello di “Divorzio a Las Vegas”, che vede come protagonisti Giampaolo Morelli e Andrea Delogu, nei ruoli di Lorenzo ed Elena. Morelli vanta una ricca filmografia. La sua carriera si divide tra cinema e televisione, con esordio nel 1999 sul piccolo schermo e nel 2001 sul grande. Tra i film principali cui ha preso parte ci sono “South Kensington”, “Paz!”, “Song’e Napule”, il secondo e terzo capitolo della saga di “Smetto quando voglio”, “L’agenzia dei bugiardi”, “Gli uomini d’oro” e “7 ore per farti innamorare”.

Ben differente il discorso per Andrea Delogu, che si ritrova a recitare nel suo primo film, essendo principalmente una conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che una scrittrice. Trova spazio nella pellicola un altro volto noto del cinema italiano, Ricky Memphis, che interpreta Lucio, spalla comica della pellicola. Il futuro sposo è invece interpretato da Gian Marco Tognazzi. Fa parte del cast anche Luca Vecchi, noto sul web perché parte dei “The Pills”, regista del film “Sempre meglio che lavorare”.