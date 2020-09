Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 18 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 18 settembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Informer - Tre secondi per sopravvivere, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Reclutato dall'FBI, un ex detenuto ed ex soldato, Pete Koslow, usa le proprie abilità segrete per cercare di abbattere il più potente boss del crimine di New York.

Film biopic da vedere stasera in TV

Erin Brockovich - Forte come la verità, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Julia Roberts è Erin Brockovich, segretaria precaria di uno studio legale e madre trentenne di tre figli. Un giorno inizia ad indagare sulla Pacific Gas and Electric Company, che ha contaminato le falde acquifere di Hinkley provocando tumori ai residenti.

Film commedie da vedere stasera in TV

Stregata dalla luna, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Cher interpreta Loretta, una vedova italoamericana che vive a Brooklyn. In procinto di risposarsi si rende conto di essersi innamorata del suo futuro cognato.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Casper, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Il vedovo Harvey e la figlia Kat devono liberare un maniero dai fantasmi, che però si rivelano essere teneri e simpatici. Soprattutto Casper, fantasma adolescente che si innamora di Kat.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Explorer, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Dopo una guerra interstellare durata anni, l’esercito è pronto a sferrare il colpo finale. La resistenza ribelle decide di far evadere il mercenario Kye Cortland per poter entrare in possesso dei piani nemici.

The Legend of Tarzan, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Sono passati molti anni da quando Tarzan, ora John Clayton III, Conte di Greystoke, ha lasciato la giungla africana per recarsi a Londra con sua moglie Jane. Un giorno viene inviato in Congo come emissario del Parlamento, senza sapere di far parte di un pericoloso complotto orchestrato dal capitano belga Léon Rom.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il signor diavolo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film del 2019 diretto da Pupi Avati. Furio Momentè, ispettore del Ministero di Grazia e Giustizia, viene inviato a Venezia per evitare la deposizione di un prete e di una suora nel caso di un omicidio. Le sue indagini riveleranno trame oscure.

Interceptor - Il guerriero della strada, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Film del 1981 diretto da George Miller e interpretato da Mel Gibson, secondo film della serie di Mad Max, ambientata in un futuro distopico post-apocalittico. Mad Max difende i produttori di petrolio dalle incursioni di bande di nomadi in un futuro violento e desertico.

Film commedie da vedere stasera in TV

Il cacciatore di ex, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Con protagonisti Gerard Butler e Jennifer Aniston. L'ex poliziotto Milo Boyd, diventato cacciatore di taglie, detesta la sua ex moglie Nicole, una giornalista investigativa. Perciò l'uomo è felice di dover dare la caccia proprio alla compagna, ricercata per aver aggredito un ufficiale di polizia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

La legge dei più forti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Una poliziotta alle prime armi assiste casualmente all'omicidio di un giovane spacciatore. Capirà presto che il delitto è stato commesso da un gruppo di poliziotti corrotti.

Focus – Niente è come sembra, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Con protagonisti Will Smith e Margot Robbie. Nicky Spurgeon è cresciuto in una famiglia di truffatori e possiede un'azienda in grado di architettare i colpi più audaci. In un locale notturno conosce Jess Barrett, la quale vuole imparare da lui il suo lavoro. Tra i due nasce una relazione ma le prime difficoltà non tardano ad arrivare.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Vox Lux, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Sopravvissuta a una sparatoria avvenuta nella sua scuola, la tredicenne Celeste (Natalie Portman) elabora lo shock con la musica, diventando una stella del pop. La sua carriera, tuttavia, viene minacciata da uno scandalo e problemi personali.

Film commedie da vedere stasera in TV

Figli, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Sara e Nicola sono sposati, hanno una bambina di sei anni e sono molto felici. L'arrivo del secondo figlio, però, rompe l'equilibrio della loro vita perfetta.

Buongiorno papà, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia del 2013 diretta da Edoardo Leo. Con Raoul Bova, Edoardo Leo, Marco Giallini, Nicole Grimaudo e Rosabell Laurenti Sellers. Andrea è un trentottenne di successo, bello e immaturo. Un giorno si presenta alla sua porta la diciassettenne Layla che dichiara di essere sua figlia.

Giovani si diventa, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Il regista di mezz'età Josh Srebnick è felicemente sposato con Cornelia ma si sente intrappolato in una realtà troppo stretta. Quando la coppia composta da Jamie e Darby entra a far parte della sua vita, l'uomo riprende a sognare una gioventù che non sente di aver mai davvero sfruttato.

I programmi in chiaro

Tale e Quale Show, ore 21:25 su Rai 1

Decima edizione dello show condotto da Carlo Conti. Alcuni personaggi noti si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un'icona musicale differente.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2

Stagione 17, episodio 13 dal titolo “Sotto silenzio”. Durante un'esercitazione di collaudo d'armi, eseguita dal Laboratorio Bellico della Marina, viene rinvenuto il cadavere dell'artigliere Danny Backer.

Beata ignoranza, ore 21:20 su Rai 3

Commedia con Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Due professori di liceo, diversi in tutto e rivali in amore, si ritrovano a lavorare nella stessa scuola.

Grande fratello vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Opinionisti Pupo e Antonella Elia.

Freedom oltre il confine, ore 21:25 su Italia 1

Programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo.

Quarto Grado, ore 21:25 su Rete 4

Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che si occupano dei casi di cronaca più caldi dei nostri giorni.

Propaganda Live, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento politico condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

X Factor 2020 - Audizioni, ore 21:30 su Tv8

Torna il talent show di Sky condotto da Alessandro Cattelan con una squadra di giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Maurizio Crozza torna con imitazioni, canzoni e tanta satira.