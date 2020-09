Tivoli, dal 16 al 27 settembre il Villae Film Festival

approfondimento

Lecco Film Fest, il cinema come motore della ripartenza

Il claim di quest'edizione, "Quando l’Arte è in movimento", riassume lo spirito del festival realizzato con il patrocinio e il sostegno del MiBACT e della Regione Lazio e diretto da Andrea Bruciati, storico dell’arte e direttore dell’Istituto di Villa Adriana e Villa d’Este, con la consulenza artistica e l’organizzazione dell’Associazione Culturale Seven. Le proiezioni e i dibattiti di film come Il racconto dei racconti, Lonesome Cowboys o La Ricotta, il celebre segmento del film Ro.Go.Pa.G. in cui Pasolini diresse Orson Welles. Maggiori informazioni sul programma sul sito ufficiale della rassegna.