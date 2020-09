La Regina Elisabetta apre un drive-in a Sandringham

Il giardino della residenza invernale di Elisabetta II ospiterà per tre giorni, a fine settembre, una breve rassegna cinematografica. I film si potranno vedere dalla propria auto, e con qualche sterlina in più ci si può assicurare sdraio, tavolino e pop-corn

La Regina Elisabetta apre i meravigliosi giardini di Sandringham al cinema: dal 25 al 27 settembre si potrà assistere alla proiezione di grandi successi a bordo della propria auto. Uno speciale drive-in, per gustarsi un film e scoprire allo stesso tempo il luogo dove la Regina trascorre le vacanze invernali ogni anno.

La programmazione

Si parte venerdì 25 settembre con la proiezione del dramma di Sam Mendes “1917”, seguito dal musical “Rocketman”; sabato si passa all’animazione con “Toy Story” poi ancora un focus sul mondo dello spettacolo e della musica con “The Greatest Showman” e “Bohemian Rhapsody”. Domenica pomeriggio un altro film per famiglie, “Oceania”, poi gran finale con “Grease” e “A star is born”, diretto da Bradley Cooper, al suo debutto come regista. I musical sembrano essere di gran lunga il genere preferito di Elisabetta.

I biglietti

I costi delle proiezioni “reali” sono in verità abbastanza accessibili, considerato il contesto: 32,5 sterline a biglietto, circa 36 euro. Aggiungendo l’equivalente di circa 8 euro in più si può noleggiare una sedia a sdraio e un tavolo, comprare popcorn e utilizzare come area privata la zona a fianco del proprio veicolo. I biglietti si possono acquistare online sul sito di Sandringham Estate.

La residenza invernale della regina

La tenuta di Sandringham, nel Norfolk, circa 100 miglia a nord di Londra, è il luogo dove la sovrana 94enne e la sua famiglia trascorrono il Natale. Normalmente si può visitare, ma negli ultimi mesi è rimasta chiusa per il lockdown: il Drive-In è l’occasione per rilanciarla. Improbabile, purtroppo, sperare di incontrare la Regina, che dopo la sua vacanza annuale in Scozia, quest’anno tornerà al Castello di Windsor anziché a Buckingham Palace.