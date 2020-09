Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 8 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 8 settembre, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Remi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Rémi è un orfano di dieci anni che viene affidato ad un musicista di nome Vitalis. Il bambino segue Vitalis in giro per la Francia e con loro ci sono una scimmietta, Joli-Coeur, e un cane, Capi. Il lungo viaggio aiuterà Rémi a scoprire le sue origini.

Film comici da vedere stasera in TV

Frankenstein Junior, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Celebre film del 1974 diretto da Mel Brooks. Gene Wilder è il dott. Frederick von Frankenstein, nipote del leggendario Frankenstein, che eredita il castello di famiglia e prova a ripetere il folle esperimento del nonno...

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Cattivissimo me 3, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Terzo capitolo della saga. Gru viene licenziato dalla Lega Anti Cattivi per essersi lasciato sfuggire Balthazar Bratt, un supercriminale che da giovane era una star televisiva degli anni '80. Gru si ritrova così preda di una crisi d'identità.

Film d'avventura da vedere stasera in TV

Alpha - Un'amicizia forte come la vita, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Disperso durante una battuta di caccia, un adolescente del Paleolitico si trova solo a combattere contro le forze della natura ed un branco di lupi.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Oblivion, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Nel 2077, in un mondo post-apocalittico, Jack Harper (Tom Cruise) è un tecnico di stanza sulla Terra ormai abbandonata poiché contaminata dalle radiazioni e devastata da fenomeni meteorologici causati dalla distruzione della Luna, conseguenza dell'invasione aliena.

300, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Film del 2007 diretto da Zack Snyder con il supporto di Frank Miller, adattamento cinematografico del graphic novel 300. Nel 480 a.C. il re persiano Serse decide di invadere la Grecia. Per bloccare l'avanzata dell'esercito di Serse, le città greche formano un'alleanza guidata dal re spartano Leonida (Gerard Butler).

Film thriller da vedere stasera in TV

La regola delle 3 mogli, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Poco dopo il matrimonio tra Alison e Dominick, l'uomo muore improvvisamente in un incidente automobilistico. Si scoprirà ben presto che si è trattato di un omicidio e che la vita dell'uomo era piena di segreti.

La mummia, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

La pellicola, del 2016, ha come protagonisti Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis e Russell Crowe. Si tratta di una nuova versione (e reboot) dell'omonimo film del 1932.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

Mon roi – Il mio re, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Tony (Emmanuelle Bercot) è un'avvocato di successo a Parigi. Dopo un grave incidente sugli sci, viene ricoverata in un centro di riabilitazione. Qui inizierà a riflettere sul passato e soprattutto sulla relazione turbolenta con Georgio (Vincent Cassel).

Gli anni più belli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film diretto da Gabriele Muccino che racconta la storia di quattro amici, interpretati da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, nell'arco di 40 anni, dagli anni Ottanta a oggi.

Il filo nascosto, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Film del 2017 scritto, diretto e co-prodotto da Paul Thomas Anderson. Raynolds Woodcock è un noto stilista britannico. Quando incontra Alma, una giovane cameriera, si innamora per la prima volta e trasforma nella sua musa.

The Wife - Vivere nell'ombra, ore 21:45 su Sky Cinema Drama

Joan Castleman è la moglie di Joe Castleman, un grande scrittore che ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Mentre si prepara ad accompagnare il marito a Stoccolma per la premiazione, Joan ripensa agli anni passati al fianco del marito e al segreto su cui si è basato il suo successo.

Quel bravo ragazzo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un boss mafioso, in punto di morte, decide di lasciare il comando dell'organizzazione criminale al figlio Leone (Herbert Ballerina), un ragazzo ingenuo e sprovveduto, cresciuto in un istituto gestito da preti.

La scuola più bella del mondo, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia del 2014 diretto da Luca Miniero, con Christian De Sica, Rocco Papaleo e Angela Finocchiaro. A causa di un errore, gli studenti di una scuola di Acerra vengono mandati in un istituto toscano come ospiti al posto di un gruppo di bambini africani.

Film noir da vedere stasera in TV

5 è il numero perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Peppino (Toni Servillo) è un sicario della camorra in pensione, costretto a tornare in pista dopo l'omicidio di suo figlio.

I programmi in chiaro

Ottilie Von Faber Castell - Una donna coraggiosa, ore 21:25 su Rai 1

Miniserie sulla giovane baronessa Ottilie Von Faber, che a seguito della morte del padre viene designata a guidare la prestigiosa azienda familiare.

Boss in incognito, ore 21:20 su Rai 2

Gabriele Corsi è al fianco degli imprenditori durante la loro avventura “sotto copertura” all'interno della loro azienda.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Bianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese.

Windstorm 4 - Il vento sta cambiando, ore 21:30 su Canale 5

Un incidente mette a dura prova Mika e il suo cavallo Windstorm. Fortunatamente l'arrivo di Ari sembra sortire un effetto speciale sull'animale.

UEFA Nations League - Francia Vs Croazia, ore 20:39 su Italia 1

La Francia di Didier Deschamps contro la Croazia guidata da Zlatko Dalić.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Programma di informazione e attualità condotta dal giornalista Mario Giordano.

Di martedì, ore 21:15 su La7

Appuntamento settimanale con la politica e l'attualità condotto da Giovanni Floris.

Django Unchained, ore 21:30 su Tv8

Film del 2012 scritto e diretto da Quentin Tarantino, con protagonisti Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington e Samuel L. Jackson. Sulle tracce di due criminali in fuga e di una donna, il cacciatore di taglie Schultz e lo schiavo Django instaurano un atipico sodalizio.

Fantozzi contro tutti, ore 21:25 su Nove

Terzo film della saga. Tante disavventure per il ragionier Ugo Fantozzi: la moglie si è innamorata del panettiere, e una corsa ciclistica fra dipendenti della Società si conclude disastrosamente.