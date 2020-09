L’attore Michael Rooker, noto per i suoi ruoli in Guardiani della Galassia e The Walking Dead, ha è guarito dal coronavirus, che lo aveva molto debilitato, dopo una battaglia durata mesi. È stato lo stesso attore a raccontare la sua esperienza con un post su Facebook, dopo l’ultimo tampone risultato finalmente negativo. “È stata una lunga battaglia - scrive - e, come in ogni guerra, tutto è lecito”. E racconta: “Mi sentivo a turno uno schifo o molto bene, o a volte semi umano”. Rooker ha trascorso molto tempo in quarantena dopo essere risultato positivo e ora su Facebook ha condiviso la foto che certifica l’esito negativo dell’ultimo test.