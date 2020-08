Stallone al lavoro sulla versione director's cut di Rocky IV

L'annuncio del director's cut di Stallone

Stallone ha dato la grande notizia attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Instagram. “In occasione del 35esimo anniversario – ha scritto – sto dando un nuovo taglio a Rocky IV. Finora sembra fantastico. Pieno di sentimento. Grazie a MGM per questa opportunità”. L’attore e regista statunitense ha accompagnato il post con l’immagine disegnata a mano di una delle scene più celebri del film del 1985. E rispondendo ai fai che hanno commentato l’annuncio, ha dato anche una anticipazione su cosa bisognerà aspettarsi. Di sicuro, nella versione rivisitata di Rocky IV, non ci sarà il bizzarro robot del cognato Paulie. “Il robot – ha scritto Stallone – andrà nella discarica per sempre”. Ulteriori dettagli, però, non sono stati rilasciati, ma è bastato questo singolo post per accendere la curiosità e alimentare l’attesa dei fan del pugile di Philadelphia.