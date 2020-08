A pochi giorni all’inaugurazione della 77. Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre al Lido, è stato annunciato che nella serata inaugurale saranno presenti sul palco della Sala Grande i principali direttori dei festival di tutto il mondo, in segno di solidarietà per l'industria del cinema mondiale duramente colpita dalla pandemia