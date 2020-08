Matt Dillon, ospite del Timvision Floatin Theatre di Roma

Matt Dillon sarà il nuovo ospite internazionale del Timvision Floating Theatre domani sera alle 23.00. In attesa di partire per Venezia dove è appena entrato a far parte della giuria internazionale della Mostra del Cinema e di presentare al Festival di San Sebastian il suo nuovo film da regista “The Great Fellove “, il documentario sul musicista cubano Francisco Fellove, Dillon dialogherà con il pubblico dell'arena a cui presenterà il suo esordio da regista del 2003 'City of Ghosts', da lui diretto e interpretato.

Il programma e gli ospiti del Timvision Floating Theatre

Prendono il via con Matt Dillon le proiezioni delle ore 23.00 dei film di genere come il candidato ai Golden Globe 'A Quiet Place' di John Krasinski, venerdì 28 agosto; lo zombie movie coreano campione mondiale di incassi 'Train to Busan' di Yeon Sangho, domenica 30 agosto; due film scritti e diretti da Jordan Peele:

l'horror 'Noi', venerdì 11 settembre e il film Premio Oscar alla Miglior Sceneggiatura 'Get Out', sabato 12 settembre.

Molti gli attori e i registi che si alterneranno nelle diverse serate oltre a quelle dell'Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello, anche Phaym Bhuiyan per 'Bangla', Carlo Sironi per 'Sole', Maria Sole Tognazzi e Ricky Tognazzi per la serata dedicata a Ugo Tognazzi e ancora Emanuela Rossi per 'Buio' e Vincenzo Marra per 'La Volta Buona'. A Ferzan Ozpetek il 15 settembre sarà dedicata una serata speciale con la proiezione del film 'La Dea Fortuna' in collaborazione con la Casa del Cinema, mentre Jasmine Trinca

proporrà, dopo la presentazione al Festival di Venezia, il suo esordio alla regia con il corto 'BMM Being my mom'.