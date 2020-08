Festival del Cinema di Venezia, Matt Dillon entra in giuria

L'attore statunitense Matt Dillon entra a far parte della Giuria internazionale del Concorso della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica che inizierà ufficialmente il prossimo 2 settembre per poi concludersi il giorno 12 con la cerimonia di premiazione Dillon sostituirà il regista rumeno Cristi Puiu, impossibilitato a partecipare, che la Mostra ringrazia per aver a suo tempo accettato l'incarico, e per la sensibilità dimostrata nel tentativo di tenere fede all'impegno assunto, anche quando sono emerse impreviste difficoltà.

Chi è Matt Dillon

La carriera cinematografica di Matt Dillon si estende per tre decenni dimostrando l'ampia gamma del suo talento, dai ruoli drammatici alla commedia. Dillon ha espresso la sua grande versatilità nella performance dell'arresto nell'acclamato film di Paul Haggis Crash (2005), interpretando un poliziotto razzista. Con questo ruolo ha ottenuto le nomination all'Oscar, al Golden Globe, allo Screen Actors Guild Award, ai Critics Choice Award e ai Bafta, vincendo l'Indipendent Spirit Award. Inoltre, ha conquistato uno Screen Actors Guild Award e un Critics Choice Award insieme agli altri interpreti. A partire dalla sua sorprendente performance ne I ragazzi della 56a strada (1983), fino alla esilarante interpretazione di un ossessivo investigatore privato in Tutti pazzi per Mary (1998), Dillon ha dimostrato di essere uno degli attori più eclettici della sua generazione. Oltre a essere un attore affermato, Dillon ha scritto il film con cui ha debuttato come regista, City of Ghosts

(2002), interpretato da Gerard Depardieu, Stellan Skarsgard, e James Caan. Di recente Dillon ha diretto un documentario, attualmente in post-produzione, su un cantante soul cubano, El Gran Fellove.