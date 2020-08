Cinema, il festival di Berlino 2021 si svolgerà in presenza

Sistema ibrido per European Film Market

Per lo European Film Market (Efm), invece, è previsto un sistema ibrido, sia distanza che in presenza. La novità di quest'anno è che non sarà più previsto un premio per il migliore attore e la migliore attrice ma sarà attribuito al migliore 'ruolo primario' e al migliore 'ruolo secondario'. "Non separare più i premi secondo il genere è un segnale di una maggiore consapevolezza di genere nell'industria cinematografica", hanno detto Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.