Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 23 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 23 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Tutto il mio folle amore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Vincent, ragazzo affetto da autismo, vive a Trieste con madre e padre adottivo. Ritrovato il padre naturale, musicista itinerante, affronta un emozionante viaggio ai Balcani.

The Hours, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Nicole Kidman, Julianne Moore e Meryl Streep sono tre donne alla ricerca di una vita più soddisfacente e legate in qualche modo ad un romanzo di Virginia Woolf.

The Arturo Sandoval Story, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

La pellicola racconta la storia del trombettista Arturo Sandoval, costretto a perseguire la sua arte tra numerosi ostacoli. Infatti la sua Patria, Cuba, ha reso illegale il jazz.

Film commedia da vedere stasera in tv

Mia moglie per finta, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Jennifer Aniston e Adam Sandler sono i protagonisti di questa romantica commedia. Patrick vuole conquistare la donna dei propri sogni e chiede alla sua assistente Katherine, una donna sposata e con figli, di fingere di essere sua moglie.

Perché te lo dice mamma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Una mamma protettiva indiscreta si intromette nella vita delle sue tre figlie adorabili alle quali presta attenzioni soffocanti.

Quasi nemici - L'importante è avere ragione, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Il destino di Pierre Mazrd, eccentrico professore universitario, e quello di Neila Salah, studentessa di legge si intrecciano in maniera imprevedibile. L'uomo è infatti costretto a preparare la donna ad un concorso.

Metti una notte, ore 21:15 su Sky Cinema Per Te

Martino riceve una telefonata dalla ex che lo avvisa di essere in pericolo. Impegnato a badare alla figlia di alcuni amici, l'uomo affronta avventure e disavventura in una Roma di notte in compagnia di nonna e bambina.

Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Anthony Hopkins e Naomi Watts sono tra i protagonisti di questa pellicola che affronta le difficoltà della vita di coppia e del matrimonio di due coppie sposate.

Salto nel buio, ore 21:15 su Premium Cinema 3

La pellicola gioca su un esperimento che vede un tenente dell'esercito miniaturizzato nel corpo di un uomo ipocondriaco.

Film d'animazione da vedere stasera in tv

I Puffi 2, ore 21:00 Sky Cinema Family

Sequel del classico film d'animazione. In questo film il mago Gargamella ha bisogno di Puffetta per un incantesimo che gli permetterà di conquistare l'essenza blu dei Puffi.

Cattivissimo me 2, ore 21:15 su Premium Cinema Uno +24

La Lega Anti Cattivi si affida a Gru per indagare sulla scomparsa di un laboratorio in cui venivano condotte sperimentazioni che trasformano esseri viventi in bestie inarrestabili.

Film d'azione da vedere stasera in tv

Face/Off - Due facce di un assassino, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Nicolas Cage e John Travolta sono i protagonisti della pellicola incentrata sull'ossessione dell'agente FBI Sean Archer per il terrorista Castor Troy. Vittime di un incidente, il poliziotto decide di sottoporsi ad un intervento chirurgico per avere il volto del criminale.

La legge dei più forti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Un gruppo di poliziotti corrotti uccide un giovane spacciatore. Una poliziotta alle prime armi assiste casualmente all'omicidio.

Fast & Furious 5, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Le avventure di Dom Toretto si spostato a Rio de Janeiro dove l'ex truffatore e l'ex agente di polizia Brian O' Conner uniscono le proprie forze per battere un ricco uomo d'affari.

Film thriller da vedere stasera in tv

Accuse e bugie, ore 21:00 su Sky Cinema Suspence

Il decimo anniversario di matrimonio di una coppia si trasforma in incubo quando, una mattina, la donna si sveglia e non trova il marito.

I programmi in chiaro

Non dirlo al mio capo, ore 21:25 su Rai 1

Undicesimo episodio della seconda stagione della serie televisiva con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale e Chiara Francini.

Hawaii Five-O, ore 21:05 su Rai 2

Secondo episodio della decima stagione per la serie televisiva statunitense che segue le vicende di un'unità di polizia d'élite.

Il segreto dei suoi occhi, ore 21:25 su Rai 3

Ray, agente dell'FBI, trascorre tredici anni della propria vita ad indagare sull'omicidio brutale della figlia di una collega, Jess.

Bayern Monaco-PSG, finale Champions League, ore 21:00 su Canale 5

Atto finale della competizione europea con il Bayern Monaco e Paris Saint Germain a caccia della vittoria.

17 Again - Ritorno al liceo, ore 21:30 su Italia 1

Un quaratenne in crisi torna grazie alla magia ad avere diciassettenne con effetti tragicomici.

CR4 La repubblica delle donne - Remix, ore 21:25 su Rete 4

Il meglio del programma dedicato all'universo femminile presentato da Piero Chiambretti.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento culturale e storico condotto da Andrea Purgatori.

Gomorra - La serie, ore 21:30 su Tv8

Settimo episodio della seconda stagione della serie tv prodotta da Sky. Don Pietro è evaso dal carcere e ora Ciro teme una ritorsione.

Rugantino, ore 21:25 su Nove

La storia di Rugantino che ama Rosina, sposata al violento Gnecco. Il protagonista è interpretato da Adriano Celentano.