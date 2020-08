Il Cinema Ritrovato di Bologna rende omaggio a Tonino Guerra

2020 segna per il cinema italiano un anno importante in fatto di anniversari. Tra i tanti centenari che si celebrano, da Fellini a Sordi e Valeri, c’è anche quello di Tonino Guerra, nato il 16 marzo 1920 a Sant'Arcangelo di Romagna. Guerra è stato forse per antonomasia 'il poeta' del cinema italiano, e non solo per le decine di libri di versi, di racconti, romanzi, con cui ha regalato una lingua speciale, antica e nuova insieme, colta e popolare a tanti lettori, ma perché' quella lingua e quei suoni li ha portati nei film di alcuni dei più grandi registi di sempre. Dei più grandi e non a caso anche dei più liberi, i cui nomi possono essere: Antonioni, Petri, Monicelli, Rosi, i Taviani, Anghelopoulos, Tarkovskij, e il suo amico Federico Fellini.

Tonino Guerra, scomparso nella sua Sant'Arcangelo di Romagna il 21 marzo 2012, nella Giornata Mondiale della Poesia, come pochi nel mondo ha dato peso e sostanza al linguaggio del cinema, al modo in cui la parola di una sceneggiatura può divenire immagine e senso, e la sua proposta, originale, tipicamente

energica, piena di spirito di vita e ricerca dell'universale, ha dato vita a film che rimangono per gli spettatori di tutto il mondo visioni di autentica libertà. Basterebbero solo alcuni titoli emblematici: 'Amarcord', 'L'avventura', 'Blow up', 'Il caso Mattei', 'La decima vittima', 'L'eternità e un giorno', 'Ginger e Fred', 'Matrimonio all'italiana', 'La notte di San Lorenzo', 'Nostalghia', 'Zabriskie Point.

Decine di titoli tra gli anni '50 e i Duemila, dietro cui stava la penna e soprattutto la voce di Guerra. E basta forse a definirlo solo l'incipit dell'Internet Movie Data Base, l'elenco mondiale del cinema: 'Legendaryvitalian screenwriter'.