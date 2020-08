22-29 agosto, Mostra del Cinema di Pesaro: c'è anche Oliver Stone

Con due mesi di ritardo, ma Pesaro risponde presente anche nel 2020: dal 22 al 29 agosto nella città marchigiana andrà in scena la 56^ edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema. Sono stati mesi difficili per le Marche e per la provincia pesarese, la più colpita dal Covid-19 in tutta la regione: “Abbiamo aspettato qualche mese per riuscire a organizzare un festival che fosse il più possibile 'in presenza' perché pensiamo che la sala e larena cinematografica siano il luogo di elezione per condividere insieme un progetto culturale pieno di senso, di film, di emozioni e di sguardi”, ha dichiarato il direttore del Festival Pedro Armocida.

Omaggio a Oliver Stone

18 film in concorso (cinque italiani) per la categoria principale, intitolata al critico e storico cinematografico Lino Miccichè, che nel 1965 aveva ideato e progettato la prima edizione del Festival. In giuria Vinicio Marchioni, l'attrice tedesca Ingrid Caven (musa di Fassbinder e vista anche nel recente Suspiria di Guadagnino), il direttore della fotografia Renato Berta e il regista Virginio Villoresi. Ma naturalmente anche molto altro: per esempio un evento speciale per i 90 anni di Giuliano Montaldo (compiuti lo scorso febbraio), proiezioni in spiaggia, in piazza, omaggi a Federico Fellini, Alberto Sordi e all'attore Corso Salani (nel decennale della scomparsa), fino al piatto forte dell'edizione: un incontro con Oliver Stone, il 25 agosto alle 21.15 in Piazza del Popolo. Il regista newyorkese, Premio Oscar per Platoon e Nato il 4 luglio, racconterà la sua carriera e presenterà la sua autobiografia Cercando la luce, in uscita il prossimo 27 agosto. Il programma nei dettagli è disponibile sul sito ufficiale della rassegna.