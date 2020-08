“Full Metal Jacket”, il celebre capolavoro di Stanley Kubrick uscito nel 1987, sarà disponibile a breve in una nuova edizione rimasterizzata in 4K Ultra HD. Una versione in altissima risoluzione e che garantirà una nuova esperienza a tutti gli amanti di una delle pellicole più iconiche della storia del cinema. L’uscita del cofanetto è prevista per il 22 settembre negli Stati Uniti, mentre in Italia sarà disponibile a partire dall’8 ottobre in versione steelbook (si potrà comunque pre-ordinare).

La confezione conterrà un disco con il film in 4K e un secondo disco in Blu-Ray. Al momento non è ancora stato comunicato quali saranno i contenuti speciali a disposizione. La nuova proposta commerciale è stata presentata attraverso un trailer che fa rivivere le scene salienti della pellicola. Dopo le versioni rimasterizzate di “2001: Odissea nello spazio” e di “Shining”, anche il film che narra le vicende di Joker e dei suoi compagni di battaglione viene riproposto in un’edizione rimasterizzata destinata non soltanto alle vecchie generazioni ma anche a chi non ha ancora visto il film.