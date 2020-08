Supercar: James Wan produrrà il film di Knight Ride

approfondimento

Buon compleanno David Hasselhoff: ecco com'è oggi l'attore di Baywatch

“Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.

Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless in a world of criminals who operate above the law.”

Con queste parole, assenti nella edizione italiana, inizia la sigla di Knight Rider, ovvero Supercar, una serie tv andata in onda tra il 1982 e il 1986 e diventata un vero cult per moltissimi spettatori sparsi per tutto il globo terracqueo. Basta pensare al successo del tema musicale composto da a Stu Phillips e Glen A. Larson, per capire quanto questo telefilm, durato 4 stagioni, sia entrato nell’empireo della cultura pop.

Sicché quando il sito americano Deadline ha annunciato che Spyglass Media Group insieme alla Atomic Monster di James Wan ed a Michael Clear produrrà un film da questa serie, l’entusiasmo dei fan è salito alle stelle