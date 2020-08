Dogtooth, il film di Yorgos Lanthimos al cinema dal 27 agosto

Tra le opere di esordio del regista greco, Candidato all'Oscar® come miglior Film Straniero, premiato a Cannes nella sezione Un certain regard, Dogtooth è una prova di grande cinema che arriva in sala in Italia dal 27 agosto. Una famiglia composta da padre, madre e tre figli, vive in periferia in una casa circondata da un grande recinto. I ragazzi non hanno mai oltrepassato il muro che li separa dal resto della città e sono stati educati e istruiti per volere dei genitori senza alcuna influenza dal mondo esterno. L’equilibrio viene spezzato quando il padre, per soddisfare gli istinti sessuali del figlio, introduce in casa un elemento esterno: Christina.

La carriera di Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos è nato ad Atene, in Grecia. Ha diretto numerosi video di danza, collaborando con alcuni coreografi greci, oltre a spot pubblicitari televisivi, video musicali, cortometraggi e spettacoli teatrali. Kinetta, il suo primo lungometraggio, è stato presentato ai Festival del cinema di Toronto e di Berlino, dove ha ricevuto ottime critiche. Dogtooth, il suo secondo lungometraggio, ha vinto il premio della sezione ‘Un Certain Regard’ al Festival di Cannes del 2009, oltre a numerosi altri riconoscimenti ai Festival di tutto il mondo. Inoltre, è stato candidato come Miglior Film Straniero agli Oscar® 2011. Alps ha vinto il Premio Osella per la Migliore Sceneggiatura in occasione della 68a edizione del Festival di Venezia del 2011, e il premio per il Miglior Film al Festival di Sydney del 2012. Il suo primo film in lingua inglese, The Lobster, è stato presentato in Competizione alla 68a edizione del Festival di Cannes, dove ha vinto il Premio della Giuria. Ha inoltre ricevuto il premio per la Migliore Sceneggiatura e quello per i Migliori Costumi agli European Film Awards (EFA) del 2015. Nel 2017 è stato candidato agli Oscar® per la migliore sceneggiatura originale. Colin Farrell è stato candidato a un Golden Globe e a un European Film Academy Award per l’interpretazione nel film. Il sacrificio del cervo sacro, il suo quinto film, è stato proiettato in anteprima e in concorso alla 70a edizione del Festival di Cannes, vincendo il premio per la migliore sceneggiatura. Il film è stato candidato per la migliore regia e sceneggiatura e per il miglior attore (Colin Farrell) agli European Film Award. La Favorita, primo film in costume del regista, è stato presentato in concorso alla 75ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel 2018 dove ha ricevuto il Leone d’argento - Gran premio della giuria. Ha inoltre ricevuto 10 candidature agli Oscar®, 12 candidature ai Premi BAFTA e 5 candidature ai Golden Globe. Olivia Colman è stata premiata con il premio Oscar®, il Golden Globe e la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile.