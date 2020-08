Captain Marvel 2, alla regia ci sarà Nia DaCosta

approfondimento

La Marvel ha scelto il mome di chi dirigerà il sequel di Captain Marvel, il cinecomic uscito al cinema l'anno scorso. Si tratta di Nia DaCosta. Per la prima volta una regista donna afroamericana firmera un kolossal incentrato sull'universo dei supereroi Marvel. La sceneggiatura del film è stata scritta Megan McDonnell , già autrice della attesissim serie tv WandaVision

Per l'occasione il co-regista del primo Captain Marvel, Ryan Fleck (che aveva firmato la pellicola insieme ad Anna Boden), ha comuncato via Twitter il suo supporto alla regista: “Congratulazioni Nia DaCosta!!! Non vedo l’ora di vedere dove ci porterai con il sequel! Io ed Anna siamo entusiasti per te e ti auguriamo il meglio! Più in alto! Più lontano! Più veloce!”