Captain Marvel, Brie Larson ricorda il debutto nel film

Un post per festeggiare l'anniversario di uno dei ruoli più celebri della settima arte

Brianne Sidonie Desaulniers , questo il nome all’anagrafe, ha condiviso una serie di foto nelle quali ha racchiuso la sua esperienza nei panni di Carol Danvers . Gli scatti mostrano l’attrice in diverse occasioni: da eventi mondani come la première mondiale al set della pellicola.

Un post condiviso da Brie (@brielarson) in data: 23 Lug 2020 alle ore 9:01 PDT

Captain Marvel: il grande successo

Captain Marvel è stato uno dei grandi successi dello scorso anno. Infatti, la pellicola diretta da Anna Boden e Ryan Fleck è riuscita nella titanica impresa di incassare oltre un miliardo di dollari al botteghino internazionale diventando il quinto maggior incasso del 2019 e il ventiseiesimo nella storia della settima arte.

Parallelamente, Brie Larson ha ottenuto numerosi consensi per la sua performance, aumentando ancora di più l’attesa dei fan per il sequel, la cui uscita è fissata per il 2022.