L'attrice premio Oscar per Room e protagonista nel Marvel Cinematic Universe come Captain Marvel racconta nel suo nuovo canale Youtube dei casting falliti prima di raggiungere il successo

Oggi Brie Larson (FOTO) è una delle giovani attrici più quotate di Hollywood. Parte fondamentale del Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Captain Marvel, protagonista di film di successo come 21 Jump Street e premio Oscar come Miglior attrice protagonista nel 2016 grazie alla sua incredibile performance in Room, questa interprete 30enne ha davvero ben poco da invidiare a molte sue più anziane colleghe.

Ma non è sempre stato così. Per quanto Brie calchi i set televisivi dall’età di otto anni e quelli cinematografici da non molto tempo dopo, prima di diventare una superstar ha dovuto affrontare numerosi dinieghi. Per chi non ci credesse, è la stessa attrice a raccontarlo nel primo video pubblicato sul suo nuovissimo canale Youtube Brie is online.

approfondimento I migliori film di Brie Larson Questo primo episodio è l’occasione, per Brie Larson, per ricordare alcuni cocenti “due di picche” cinematografici. A cominciare da Star Wars, dato che da ragazzina aveva partecipato a un casting per entrare a far parte della Trilogia prequel. Una grande delusione, visto che a più riprese l’interprete di Room ha ammesso di essere una fan sfegatata della saga di Guerre Stellari.

Ma non si tratta dell’unica “delusione stellare” della carriera da attrice di Brie: fra le altre saghe a cui ha tentato di entrare a far parte, ricevendo però una porta in faccia, ci sono anche Hunger Games e Terminator.